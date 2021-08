5 hjerter: Genial musiker fanger selve tangoens sjæl

Dans for sig og lænestolslytning for sig. Eller hvad? Noget musik tager et greb i kroppen. Det kontante beat eller den lækre rytme skubber dig ud på gulvet. Men kan klassisk musik det?

Spørgsmålet er forkert stillet, for klassisk musik er et tåget begreb, der ikke tager højde for, at Chopin skrev valse og mazurkaer, og at allerede barokkens komponister som Bach legede med alle mulige slags danse. Fra fin menuet til fransk gavotte. Men vi mærker bedre dansen, når vi kigger længere op i musikhistorien mod vores egen tid.