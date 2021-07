I stedet for at bære de påkrævede bikinitrusser stillede det kvindelige norske landshold i strandhåndbold op i shorts, da de skulle spille EM-bronzekamp 18. juli.

Protesten faldt ikke i god jord hos Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), som endte med at give dem en bøde på i alt 11.000 kroner for at overtræde reglerne for beklædning.

Nu melder den amerikanske popstjerne Pink – med det borgerlige navn Alecia Beth Moore – sig ind i kampen. I et opslag på Twitter fortæller hun nemlig, at hun vil betale for håndboldspillernes bøde.

»Jeg er meget stolt af det norske kvindelige strandhåndboldhold for at protestere mod sexistiske regler omkring deres beklædning. Det burde være Det Europæiske Håndboldforbund, der fik en en bøde for sexisme. Jeg vil med glæde betale jeres bøder«, skriver hun på Twitter.

For de norske strandhåndboldspillere var det en bevidst beslutning at iføre sig shorts under EM-kampen, på trods af at det går imod beklædningsreglementet, fortalte norske Elisabeth Hammerstad, som spiller på holdet, til TV 2.

De nuværende regler er, at kvinder skal bære bikinitrusser, der maksimalt er 10 centimeter brede i siderne, og toppen skal være tætsiddende med dybe udskæringer omkring armene.

Beklædningsreglerne for mænd er, at de ikke må have løstsiddende shorts, og de skal være 10 centimeter over knæet.

Ud over opmærksomhed fra musikeren Pink er debatten også nået helt til Tyskland og OL i Tokyo. De kvindelige tyske gymnaster har nemlig fået specialdesignet deres beklædning til OL, så den dækker mere af kroppen end normalt. I den normale beklædning har de bare ben, men det er ikke tilfældet med den nye dragt.

»Det handler om, hvad du føler dig tilpas i. Vi vil gerne vise, at alle kvinder, generelt bare alle, selv kan bestemme, hvad de skal have på«, siger Elisabeth Seitz til CNN.