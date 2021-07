»Du vil blive savnet meget, amigo«: Den skæggede bassist Dusty Hill fra ZZ Top er død

Den amerikanske bassist Joseph Michael Hill - bedre kendt som Dusty Hill - fra rockbandet ZZ Top er død.

Det oplyser bandet på sin Facebook-side.

Han blev 72 år.

»Vi er kede af nyheden om, at vores kammerat Dusty Hill er sovet stille ind i sit hjem i Houston, Texas.

»Vi, sammen med legioner af fans verden over, vil savne din urokkelige tilstedeværelse, din gode natur og varige indsats for at sørge for den monumentale bund til the Top.

»Du vil blive meget savnet, amigo, hedder det i opslaget på Facebook, som er underskrevet de to andre medlemmer af gruppen, Billy Gibbons og Frank Beard.

ZZ Top blev dannet i slutningen af 1969. Dusty Hill var bandets bassist, ligesom han indimellem også sang. Billy Gibbons er sanger og guitarist, mens Frank Beard er på trommer.

Dusty Hill var kendt for altid at optræde med langt skæg, hat og sorte solbriller.

Og når Billy Gibbons også optrådte til koncerterne i samme mundering og med lignende langt skæg, kunne det blive svært at kende dem fra hinanden, når de rockede løs.

Ifølge rockmagasinet Rolling Stone var Dusty Hill fra begyndelsen ikke ZZ Tops bassist. Men han blev en del af bandet, kort før det udgav debutpladen ’ZZ Top’s First Album’ i 1971.

Og siden da har han været en central del af bandet, som lige siden har bestået af bare Hill, Gibbons og Beard. Magasinet beskriver de tre som blandt de mest stabile bands i rockhistorien.

»Det er en kliché, og det lyder så simpelt, men det handler simpelthen om, at vi tre virkelig nyder at spille sammen.

»Vi elsker det stadig, og vi får stadig et kick af at være på scenen, forklarede Dusty Hill i 2010.

ritzau