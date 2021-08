2 hjerter: Min begejstring rækker kun til to sange

Den britiske duo Jungle brød for alvor igennem lydmuren med singlen ’Busy Earnin’’ i 2014 og havnede desværre i kategorien over sange, der alt for ofte optræder i DR-programmer som underlægningsmusik. Alene på grund af den single har jeg længe haft en tendens til at sætte dem i bås som ’muzakduoen med de rigtig gode musikvideoer og de lidt kedelige sange’.

Jungles musik er soul med et moderne tvist, men netop på sådan en måde, at det minder lidt for meget om musik fra reklamer, der vil sælge mig et mobilabonnement, ikke musik, der vil føle noget eller sige noget. Med selvfede og giftigt positive strofer som »Start living in the sunshine everyday« får jeg lyst til at leve i evig regn og bede til, at Prince snart genopstår.