Kollegerne hylder afdød Girls Aloud-sanger: »Hun var en stærkt lysende stjerne«

Den afdøde popstjerne Sarah Harding vil blive husket for »den lethed og glæde, du gav til verden«.

Sådan skriver Spice Girls-sangeren Geri Halliwell på Twitter.

Tv-personligheden Louis Walsh siger til BBC, at hun »altid var sjov og festens liv og sjæl«.

Sarah Harding har siden 2020 lidt af brystkræft, hvilket hun i sidste ende døde af søndag. Hun blev 39 år gammel.

»Jeg ved, at hun ikke ville have lyst til at blive husket for sin kamp mod den her frygtelige sygdom - hun var en stærkt lysende stjerne og jeg håber, at hun vil blive husket som sådan i stedet«, skriver Hardings mor i et opslag på Instagram.

Sarah Harding vandt i 2002 det engelske talentprogram Popstars, der det år blandt andet havde som mål at finde en ny hitpigegruppe, som Harding endte i. Gruppen Girls Aloud blev en stor succes, der både vandt priser ved Brit Awards og havde omfattende turneaktivitet.

Ifølge BBC er Girls Aloud Storbritanniens bedst sælgende pigegruppe i det 21. århundrede med 4,3 millioner singler og 4 millioner album.

Mellem 2002 og 2012 havde bandet 21 top 10 singler på de engelske hitlister, inklusive fire singler øverst på hitlisten.

På Instagram skriver Nicola Maria Roberts, et af de andre medlemmer fra gruppen, at hun »ikke kan acceptere, at den her dag er oprundet«.