José González er mildt sagt ikke en mand, der for alt i verden må udvide sit territorium og genopfinde sig selv konstant. Han lader ikke til at være en mand, der stiller spørgsmål til, hvad det hele skal gøre godt for.

Snarere end at søge ud mod det dybe kreative vand har han fundet et behageligt sted i skyggen, hans sange er et musikalsk forsvar for at blive liggende, bare blive liggende i sin egen dal, mens verden måske brænder. Hvem ved?