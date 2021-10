Musikhistorien er fyldt med komponister og musikere, som forsøger at vise hele verden i et enkelt værk. Tit i former så lange, at man som lytter sidder tilbage med følelsen af at have gennemlevet et helt liv. Både fysisk og mentalt.

Både sovjetkomponisten Dmitrij Sjostakovitj og hans mindre kendte skotske kollega Ronald Stevenson skrev den slags værker, og nu er to af de allerlængste stillet over for hinanden af den russisk-tyske pianist Igor Levit. Og det er en vild oplevelse.