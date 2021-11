22-årig er det niende dødsoffer efter Travis Scott-koncert

En 22-årig kvinde, som deltog i musikfestivalen Astroworld i Houston i sidste weekend, har mistet livet. Hun udgør dermed det niende dødsfald efter festivalen, skriver flere amerikanske medier, herunder CNN.

Bharti Shahani døde onsdag nat. Hun havde ligget i respirator, siden hun til koncerten blev påført massive skader. De otte andre ofre var mellem 14 og 27 år. Et tocifret antal blev alvorligt såret, da panik brød ud under koncerten, som var arrangeret af rapperen Travis Scott. Ifølge CNN befinder en 9-årig sig i kunstig koma efter at være blevet påført alvorlige skader. Panikken fik publikum til at presse sig frem mod scenen, hvor flere personer blev trampet ned og mast.

Travis Scott er blandt andet kendt for sine energiske liveoptrædener. Det er ikke sjældent, at publikum laver såkaldte moshpits, som er en slags små grupper af slåskampe, til hans koncerter.

Et væld af civile søgsmål

Efterforskere forsøger i øjeblikket at kortlægge, hvad der forårsagede de kaotiske scener. Det vil ifølge den lokale politichef »tage uger, måske måneder«.

De efterforsker blandt andet påstande om, at en vagt ved koncerten muligvis blev bedøvet med indsprøjtning i nakken, da han forsøgte at tilbageholde en koncertgænger.

Samtidig vælter det ind med civile søgsmål fra festivalgæster, skriver CNN. Frem til onsdag er mindst 58 civile retssager blevet anlagt ved distriktsdomstolen i Harris County i Texas.

Ifølge myndighederne begyndte beskeder om skader blandt publikum at tikke ind omkring klokken 21.30, men showet fortsatte i omkring 40 minutter ekstra.

Travis Scott har tilbudt at betale de udgifter, der er forbundet med begravelserne af de ofre, der mistede livet. Rap-stjernen vil også indgå i et partnerskab med BetterHelp. Det er et netværk med fagfolk inden for mental sundhed. Dermed tilbydes alle, der deltog i Astroworld-festivalen, at få psykologhjælp.

På sociale medier skrev Scott efter ulykken, at han var »sønderknust«. Også Drake, som optrådte sammen med Travis Scott, skrev på Instagram, at hans hjerte var »knust«.

ritzau