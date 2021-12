Rappers hit kan have reddet menneskeliv, viser nyt studie

»Jeg vil ikke græde mere, jeg vil mærke, at jeg lever«.

Sådan lyder det i teksten til rapperen Logics nummer ’1-800-273-8255’, som han udgav i 2017.

Sangens titel refererer til en amerikansk telefonlinje, hvor folk med selvmordstanker kan ringe ind og søge hjælp, men selve sangen kan også have været med til at redde liv.

Det viser et studie, som er publiceret i British Medical Journal.

Ifølge undersøgelsen steg antallet af opkald til den amerikanske National Suicide Prevention Lifeline markant i tiden efter udgivelsen af Logics nummer.

FAKTA Livslinien Har du brug for rådgivning i forbindelse med selvmordstanker? Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 eller skrive til dem på skrivdet.dk. Er du akut selvmordstruet, skal du kontakte 112.

I en periode på 34 dage, fra sangen udkom, steg antallet af opkald til linjen med næsten 7 procent i forhold til, hvad der var forventet. I samme periode faldt antallet af selvmord i USA ifølge studiet med 245, hvilket var mere end 5 procent under estimatet. De tal kædes altså nu sammen med Logics sang.

Nummeret, som Logic lavede sammen med Alessia Cara og Khalid, handler om en person, der har mistet lysten til at leve, men som oplever et vendepunkt efter at have ringet til den amerikanske hjælpelinje.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen kan mediedækning, der fokuserer på »håb og bedring«, være med til at reducere antallet af selvmord.

»Men et stort dilemma for forskningen på dette område har været, at historier om håb og bedring får meget mindre mediedækning end historier om død ved selvmord«, siger forskerne bag studiet til Press Association.

Sangen ’1-800-273-8255’ var et hit i 2017, hvor den nåede op på 3.-pladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-hitliste. Videoen til nummeret er blevet set mere end 430 millioner gange.

»Det at vide, at min musik virkelig påvirkede folks liv, er det, der inspirerede mig til at lave sangen«, har Logic sagt til CNN.

I Danmark kan folk med selvmordstanker og deres pårørende kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage kl. 11 til 5 om morgenen. Man kan også skrive til Livsliniens netrådgivning på skrivdet.dk.