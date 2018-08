Anmeldelse: Gia Margarets forfiner folk-musikkens arv med triphop og elektroniske loops Musikeren Gia Margaret debuterer med et vellykket album, som præges af hendes vuggevise-stemme.

Under overfladen på Gia Margarets debutalbum knirker længslen på folkemusikkens gamle hængsler. En velkendt melankoli, der væves ind i prosaiske sange om at handle ind, aftegner sig intimt i Margarets vuggevise-stemme og melder sig straks i åbningslinjen, »It’s safe to say it’s been a hard year«.