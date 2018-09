Blood Orange omfavner depressionen: »Han mærker de blå mærker, blotlægger dem og svarer grimheden igen med skønhed« De blå mærker på sjælen er ægte hos Blood Orange. Men det er den gennemtrængende og håbefulde skønhed, han synger sine forførende r’n’b-sange med, i den grad også.

Få kan formulere en sætning og melodi med samme mavepuster-pumpende og alligevel heliumlette kraft som Dev Hynes. »First kiss was the floor«, synger Hynes med en form for sorgløshed i stemmen på sit fjerde album som Blood Orange.