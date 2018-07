Musikredaktøren runder af: Hvorfor er det kun under festivalen, vi får øje på jazzen?

Det er en besynderlig tendens, man kan iagttage hvert år, når Copenhagen Jazz Festival vælter ud over København til glæde for hundredtusindvis af publikummer.

I ti dage lige inden sommerferien for alvor sætter ind, er der fuldt fokus på en musikscene, som til hverdag har det hårdt.

Folk, der ellers udviser en begrænset interesse for jazz – og det gælder ikke bare publikum og musikinstitutioner, men også os på aviserne – kaster sig begejstret over en musik, som uanset sejlivede fordomme for længst har forladt de islandske sweatre og er på rejse fremad. Hånd i hånd med andre musikformer som hiphop, klassisk og elektronisk musik.

Ifølge festivalledelsen satte udgave nummer 40 af Copenhagen Jazz Festival, som sluttede søndag, ny publikumsrekord på de store scener i Kongens Have, på Islands Brygge og i DR Koncerthuset.

Aldrende jazzgiganter som saxofonisten Charles Lloyd og nyere kæmper, fra sangeren Kurt Elling til bandet The Roots, leverede profilerede koncerter, der svingede fra det rimelig gode til det sublime, mens publikum i lange baner fik livgivende oplevelser på utallige mindre spillesteder.

Copenhagen Jazzhouse forsvandt ved årsskiftet, og Jazzhus Montmartre kæmper for sin overlevelse, men under festivalen får den fuld jazzskrue.

I år kunne man opleve spillestedet Alice tage et stort ansvar og fylde scener flere steder i byen med jazz under festivalen i en grad, man ikke oplever på det nye københavnske spillested til hverdag, og spørgsmålet melder sig: Hvorfor er det kun under jazzfestivalen, vi får øje på jazzen?

Musikhistorien rummer enorme ressourcer

Et bekymrende bud kunne være, at vi i disse år er i gang med at miste dybden i vores kulturopfattelse. Man er sådan lidt underlig, hvis man læser bøger, som ikke lige er udkommet, men måske skrevet engang i 1900-tallet eller tidligere, og man oplever anmeldere skrive om musikhistorien, som om den først begyndte med Elvis og The Beatles.

Vupti! Der forsvandt Louis Armstrong, Beethoven og Bach ud af bevidstheden.

Kan det ikke være fløjtende ligegyldigt med den fortid?

På konservatorier og universiteter er musikhistorieundervisning i øjeblikket gået af mode. Med fokus på udviklingen af den enkelte musikerspires talent glemmes håndværk, tradition og fortid.

Kan det ikke være fløjtende ligegyldigt med den fortid? Nej. For begynder vi at tænke på jazzen som et museum, mister vi bevidstheden om, at musikken er levende nutidsmusik.

Den har bare, ligesom alt levende, rødder.

Den bygger på en tradition, og i de sidste ti dage har den tradition igen vist sin enorme vitalitet med fantastiske musikere fra ind- og udland.

Derfor er festivalen et hit. Men hvis vi resten af året – på spillesteder og uddannelser – glemmer, hvor meget musikhistorien rummer, som vi kan bygge videre på, går vi glip af enorme ressourcer.

Nu er det Jyllands tur. Aarhus Jazz Festival i sin 30. udgave er lige begyndt og varer hele ugen.

Nyd det!