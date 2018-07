»Når du træder ud, så er der fucked up stille«: Højtalertæsk rammer først gæsterne efter Roskilde Festival

»Jeg har været her i ni år, og de sidste to år har jeg ikke taget hjem under festivalen. Når jeg har gjort det, har jeg kunne holde længere. Jeg får detoxet. Sidste år tog jeg ikke hjem, og til sidst kunne jeg næsten ikke stå op til koncerterne, fordi jeg var så træt«, siger hun.

Højtalertæsk af naboerne

I campingområdet 'L' har 19-årige Rasmus Folmer klemt sig ind under en pavillon. Her spiller han terninger med kammeraterne og drikker øl eller cider for at komme sig over tømmermændene.

Fest er der nok af i 'L', fortæller gæsten, hvis telt støder op mod naboens bragende anlæg. Det påvirker nattesøvnen og gør som al anden støj på Roskilde Festival, at gæsterne bliver trætte. Selv kender Rasmus Folmer alt til følelsen af den træthed, der indtræffer efter festivalen.

»Det er møgnederen at komme hjem. Der er meget, meget stille. Man er jo vant til at have larmende højtalere rundt om ørerne«, siger han.

Der må dog ikke blive alt for stille efter festivalen. Sidste år smuttede Rasmus Folmer i sommerhus med familien, og når han i år drager hjemad, er det i stedet vennerne, han tager med i sommerhus - og så skal der spilles computer.