Politiet efter flere timers trafikkaos ved Roskilde: »Det ser slemt ud - bilerne holder helt stille«

Området omkring Roskilde har hele eftermiddagen været præget af trafikkaos på grund af de tusindvis af gæster, som skal til årets Roskilde Festival.

Efter klokken 18 ser det stadig »slemt ud«, fortæller kommunikationsrådgiver i Midt- og Vestsjællands Politi Camilla Schouw Broholm i en opdatering til Politiken.

Der er fortsat lang kø i begge retninger – længere end politiets kameraer kan opfange. Som det ser ud lige nu, kræver det tålmodighed at komme frem til festivalpladsen i bil.

»Alle veje omkring festivalen – Køgevej, Vor Frue Hovedgade og Darupvej – er fuldstændig pakkede med folk, der prøver at komme til og fra festivalen. På Holbækmotorvejen i vest- og østgående retning prøver folk at komme af ved afkørsel 12. Det er nærmest umuligt. Bilerne holder helt stille«.

Vejdirektoratet anbefaler, at billister følger udviklingen på www.trafikinfo.dk og festivalens egen hjemmeside, hvor der står information om trafikken, shuttle busser og togmuligheder. Vagthavende ved Vejdirektoratet, Ruben Bay-Madsen, opfordrer billister til at tage andre frakørsler end 12 ved Roskilde S – eksempelvis 10 ved Roskilde Ø, 13 ved Ringstedvej i vestgående retning og 14 østgående retning for at fordele trafikken.

Derudover har Midt- og Vestsjællands Politi fået anmeldelser om ulovlig taxakørsel. De opfordrer alle festivalgængere til ikke at medvirke til kriminalitet ifølge et opslag på Twitter. Det vil medføre bøder.

Politiet har i dag holdt hastighedskontrol på Holbækmotorvejen i vestgående retning. På grund af Roskilde Festival er fartgrænsen sænket fra 110 til 80 km/t.

Lidt over hver 10. billist har fået taget et billede, der havner i e-boks. Den hurtigste billist har rundet 132 km/t.