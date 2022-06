Øldart er det nye på Roskilde Festival. Og det er lige præcis så dumt, som det lyder

Er Roskilde Festival blevet mere woke? Det siger festivalgæster i Dream City. Men hvis du hører folk tale om, hvilken pizza, de spiste i går, handler det næppe om det, du tror. Eller gør det? Orange Gossip flanerer endnu en gang på festivalens græsmarker for at høre, hvad der rører sig blandt festivalgæsterne, og for at tjekke en ny aktivitet ud, der er lige så dum, som den lyder.