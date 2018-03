Forfriskende anderledes: Fin lille forestilling på Republique kaster et kritisk blik på Danmarks historie som slavenation

Hvor var det nu, at danmarkshistoriens største arbejderopstand fandt sted? Øh, er det ikke noget med Fælleden? Nej, det var på St. Croix. To hundrede arbejdere blev slået ned. Men de var sorte slaver, så det har vi ikke hørt om i skolen.

Sukker. Republique









Instruktør Lotte Faarup. Scenografi Jeppe Lawaetz. I rollerne Øyvind Kirchhoff, Morten Klode, Ditte Laumann, Sofie Ebbesen Nielsen, Mireia Serra Voltas, Angelina Watson. Til 10. marts

Selvfølgelig har vi hørt en del andet om den danske andel i det sorte kapitel af dansk arbejderhistorie. I det selvransagelsens år 2017, hvor vi kappedes om at sige et uforbindtligt undskyld for slaveriet. På teatret Republique på Østerbro i København byder teatergruppen med det musikalske navn Det Olske Orkester ind med et forfriskende anderledes bidrag til året i sæk og aske.

En sort hætte over hovedet har den dobbelte virkning: at spillerne bliver både afrikanske og ansigtsløse. Mere sort skal der ikke til

Seks spillere i god fysisk form befolker et magisk gulv, der kan fremtrylle alt fra kort over Bredgade i 1700-tallet og plantager på St. Croix til brusende hav, gyngende skibsdæk og blod i lange striber. Så behøver spillerne ikke slæbe på andre rekvisitter end en stol eller en skibskiste for at fragte os til Guldkysten, den vestindiske sukkerplantage eller det Schimmelmannske palæ i København, hvor en ydmyg skibsdreng eller en herrnhutisk missionær søger foretræde for at få deres luns af rovet på deres vidt forskellige niveauer.

Lotte Faarup, der står for både manuskript og instruktion, har en sikker hånd. Hun har lang erfaring fra børne- og eksperimentalteater. Den viser sig i en streng økonomi med kroppenes bevægelser, kostumerne og ordene.

Det sværeste punkt i sådan en historie er ikke de dramatiske sammenstød, volden mellem slavepisker og slave. Det sværeste må være at fremkalde selve den daglige ørkesløshed i den glohede sukkerplantage.

Hverken for frelst eller sødladent

En sort hætte over hovedet har den dobbelte virkning: at spillerne bliver både afrikanske og ansigtsløse. Mere sort skal der ikke til. De udfører så en minimal ballet, med gentagelse på gentagelse, ledsaget af lige så få ord, gentaget og gentaget. Vi samler foderet op, vi giver dyrene mad, vi samler foderet op, vi giver dyrene mad. Det er minimalistisk teater med maksimal følelsespåvirkning.

Det politiske teater kan være så frelst, at det ikke er til at holde ud. Ligesom en del undskyldningsudbrud i det forløbne slaveår har været lige lovlig sødladne. Ingen af delene gælder ’Sukker’. Nok især fordi vi har at gøre med seks skuespillere, der ikke flæber, men flyver ind og ud af deres roller, så det er en lyst. Hvordan viser man, at en frøken af den Schimmelmann’ske æt er af en anden klasse end den ydmyge skibsdreng? Ved at hun tramper op på den fine rokokostol, noget man jo ikke gør i en naturalistisk scene fra tiden. I det minimalistiske teater kan den umulige stilling bruges til at signalere, at hun tilhører den klasse, der gør, hvad den vil, fordi den kan. Med et kan man se forbindelseslinjen fra den selvrådige frøken til de skånselsløse mænd, der står for slavetrafikken. Det ser så ædelt ud, men er så råt.

Starten på en kritisk trilogi

Denne fine lille forestilling ’Sukker’ er starten på en trilogi, som skal lufte de mindre betonede rødder til den danske nationalfølelse. Næste nummer skal have titlen ’Salt’. Man aner yderligere bidrag til dansk arbejderhistorie. Nok så vigtigt er det, at Lotte Faarup og hendes Olske hold bringer en international standard ind i det eksperimenterende kropsteater. Det ser ud til at være en fornuftig satsning af Statens Kunstfond og Bikubenfonden, at de har givet truppen tre års støtte.

I mellemtiden kan vi gætte på, hvad der kommer til at gemme sig bag titlen på treeren: ’Hvem er det der banker?’. Det skulle vel ikke være de nye danskere, der ikke kan undgå at gøre noget ved vores yndlingsbarn, den danske nationalfølelse.