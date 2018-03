Kvinderne er mænd, og mændene er harmløse dyr i liderligt afdansningsbal Publikum elsker Operaakademiets årlige afdansningsbal, og i skrivende stund melder Det Kongelige Teaters hjemmeside simpelthen udsolgt.

Det er et godt værk at vælge, for Händel ødsler med fantastiske italienske arier i sin opera om troldkvinden Alcina, der fanger og misbruger sagesløse mænd på sin fortryllede ø. Indtil hun bliver træt af dem og tryller dem om til dyr eller gør dem til sten eller bølger på havet.











Alcina af G.F. Händel. Iscen.: Ebbe Knudsen. Solister fra Operaakademiet. Ensemble Storstrøm. Dirigent: Casper Schreiber. Operaen,Takkelloftet. Til og med søndag.

Med operaens mange store og afvekslende arier er der god mulighed for, at de unge studerende – der til sommer er færdige med deres uddannelse som professionelle operasangere fra Operaakademiet i København – kan vise deres færdigheder frem. Men også for, at publikum kan møde morgendagens sangere.

Selvfølgelig er der også noget i alle henseender grønt og umodent over forestillingen, der som scenografi klarer sig med et par blomsterranker og lidt blåt bølgebrus som primitiv videokulisse, og hvorfor handlingen er flyttet til Dybbøl Banke i 1864, er der ikke rigtig nogen oplagt forklaring på. Måske var det bare de kostumer, der lige var at få? Men skidt med det.

Händels ’Alcina’ handler om liderlighed og kærlighed på en ø, hvor titelfiguren ved hjælp af magi har tvunget alle til at hengive sig til sanselighedens glæder.

Så mænd og kvinder, der pulser på fede, freudianske cigarer fra før verden gik af lave, fungerer sådan set fint i kombination med gamle militæruniformer, vatterede hjemmejakker og store kjoler, og Operaakademiets uddannelsesleder, Ebbe Knudsen, viser nok en gang, at han kan instruere, så de unge sangere får vist sig frem i en dramatisk overbevisende sammenhæng.

Kvinder som mænd

Her er, som man forventer det i en nutidig opførelse af en barokopera fra 1700-tallet, kvinder, der synger manderoller, og da jeg hørte andetholdet i den dobbeltbesatte forestilling på deres første aften onsdag, var norske Lydia Hoen Tjore en rigtig god Alcina, der leverede al den dramatiske styrke, man kunne ønske sig.

Miriam Alexandra Hoff havde overbevisende statur som hendes udvalgte mandefange Ruggiero, og stemmemæssigt var der gode præstationer, der førte til notater på huskeblokken, selv om det også ofte var tydeligt, hvor meget erfaring det rent faktisk kræver at levere, så det brager igennem, når man står på en operascene.

Men det var fint at opleve, hvor omhyggeligt en ung sanger som den svenske basbaryton Joakim Larsson arbejdede med at nuancere i sit foredrag i partiet som den ældre Melisso, der sammen med Ruggieros kæreste, Bradamante, ankommer til Alcinas fortryllede ø for at hæve trolddommen og befri sin elskede Ruggiero.

Det var fint at opleve, hvor omhyggeligt en ung sanger som den svenske basbaryton Joakim Larsson arbejdede med at nuancere sit foredrag

Også Kari Dahl Nielsen som Bradamante klarede det ikke helt lette job at spille mand uden at overgøre det. Julia Ojansivu vaklede i begyndelsen, men kom stærkt igen som Alcinas medsammensvorne søster Morgana, og som søn af en af Alcinas tidligere elskere, der nu var forhekset og gjort til en blidt miavende løve, afslørede canadiske Cassandra Lemoine et opmuntrende talent for drenget skuespil.

Hun fik smilet frem og fyldte sin birolle ud med rødt hår og fregner, der gjorde hende til en herlig løveunge.