Debutant leverer grundigt gennemtænkt, ambitiøs komposition med et klart sigte

Men i en udgave af værket, der er skabt i intimt samarbejde med kunstneren Signe Klejs, fik alt det umenneskelige lov at blive inde i teksterne. Låst fast mellem de vanskelige noder og improviserede passager, sangerne fra Theatre of Voices navigerede professionelt igennem.

Det normative samtidsperspektiv

For Line Tjørnhøj har ladet de tyske tekster fra krigsårtierne springe frem i et alt andet end leflende musikalsk udtryk, der er åbenlyst inspireret af den ekspressionistiske og atonale del af musikhistorien, som satte normerne i begyndelsen af 1900-tallet. Tonale klange var der også, men de blev vredet af led, og imens kommenterede værket sig selv.

Signe Klejs havde skabt en spartansk iscenesættelse, der ikke var andet end fire hvide kostumer til sangerne, fire buster og et lille kludebagtæppe af blodige stofstykker. Og måske er det forkert at tale om en iscenesættelse, for Tjørnhøj og Klejs ser det som sagt som en pointe, at deres arbejde er smeltet sammen til ét værk.

Men hvorom alting er. På bagtæppet kunne man læse skiftende engelske sentenser om at være selvmordstruet og lide af posttraumatisk stresssyndrom. Forsynet med nutidige hashtags. Mens sangerne smed kostumerne, udartede forestillingen sig dermed til en diskussion af normalitetsbegreber, der nok er en tanke værd i en diagnosetid som vores.

Dertil kom en højttaler, der fungerede som en engelsktalende robotversion af Line Tjørnhøjs stemme. Den kommenterede fortiden, samtidig med at publikum blev tvunget til at tænke over vores egen tid i lyset fra de historiske tyske tekster fulde af ord som »Unglück«, »verzaubert« og »Wut«. Ulykke, fortryllet og vrede.

Som ’Entmenscht’ præsenterede sig ved uropførelsen, vendte værket måske for meget indad. Tjørnhøj og Klejs kunne sagtens have spillet for galleriet med lidt visuel væmmelsesfascination og lidt mere traditionelt musikdrama, for historierne, der trækkes på, er både forfærdelige og spektakulære.