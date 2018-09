Portræt: Hun har sejlet som sømand og været sygeplejerske. Nu debuterer hun som komponist med stemmen og smerten i centrum Komponisten Line Tjørnhøj fokuserer på grusomhed og smerte mellem kønnene

Hendes spiseopera ’Agony’ fra sidste år forenede veltilberedt svinekød, gulerodscreme og kønsskifteoperationer. »Et opgør med identitetsideer formet som en sprød menu, der kombinerede desperation og melankolske melodier« stod der i anmeldelsen her i avisen. Det handlede, som titlen siger, om smerte. Og netop smerte er det kunstneriske kardinalpunkt for Tjørnhøj, der allerede havde etableret sig internationalt som komponist inden sin officielle debut i weekenden.

Hun begyndte på musikkonservatoriet for 7-8 år siden, da hun var 50, hvilket er usædvanlig sent. Efter et arbejdsliv som navigatør og terminalsygeplejerske vandt Line Tjørnhøj ud af det blå en konkurrence om bedste kammeropera ved festivalen Opera Vista i Texas i 2009 med et værk om anoreksi. Siden er hun bare blevet ved med at lave musikdramatiske værker med alvorlige tematikker.

Det udløste sidste år Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat på trekvart million kroner, og allerede i 2010 modtog hun det treårige arbejdslegat af Kunstfondens Tonekunstudvalg for klassisk musik.

Dyrker det grumme

For Line Tjørnhøj er stemmen med dens umiddelbare adgang til vores følelser det grundlæggende i det menneskelige lydunivers, og hun er blevet kendt for at beskæftige sig med grusomme emner, hvor mænd og kvinder udfordres til det yderste som følge af magtfordrejning.

Men netop for at skabe plads til smerten udnytter hun også stemmens beroligende kvalitet og dens skønhed, og hun arbejder altid tæt sammen med de udøvende kunstnere, hun skaber sine værker til, fordi hun insisterer på, at alle elementer i en forestilling er forbundne.

Hun arbejder altid tæt sammen med de udøvende kunstnere, hun skaber sine værker til

Med debutforestillingen ’Entmenscht’, der kunne opleves denne weekend på Godsbanen i Aarhus opført af sangere fra Theatre of Voices, debuterede Line Tjørnhøj officielt som komponist fra solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Her har hun skærpet sit håndværk, idet hun har modtaget undervisning fra komponistkollegaer som Simon Steen-Andersen og Niels Rønsholdt.

Ud over musikdramatik har Line Tjørnhøj blandt andet lavet soloværker, korværker og elektronisk musik.

Hendes forestillinger er blevet opført af GöteborgsOperan, Aarhus Symfoniorkester og Ars Nova Copenhagen, og Center for Contemporary Opera i New York har opført hendes kammeropera ’Oration’.