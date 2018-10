Bestandigt mærker man junglens nærvær: Fredericia Teaters 'Tarzan' er et abeskønt arrangement

tarzan

Flere versioner

Bogen: Edgar Rice Burroughs skrev i 1912 den første historie, ’Tarzan of the Apes’, der blev offentliggjort i magasinet The All-Story. Fortællingen om den adelige baby John Clayton, vicomte af Greystoke, der blev opdraget af en fiktiv abestamme i et fiktivt afrikansk land, udkom som bog i 1914 og førte til yderligere 25 romaner.

Tegneserien: Hal Foster, som også lavede tegneserien ’Prins Valiant’, tegnede de første striber om Tarzan i 1929. Siden tog andre over, herunder Burne Hogarth, der forfinede karakteren visuelt.

Film: Første film-Tarzan var Elmo Lincoln i 1918. Men det blev den olympiske svømmestjerne Johnny Weissmuller, der i 1932 for alvor tog lændeklædet på og legemliggjorde skikkelsen. I nyere tid har Christopher Lambert og senest Alexander Skarsgård slynget sig fra gren til gren i entreprisen.

Fjernsyn: Det blev aldrig det store med Tarzan i tv, men Ron Ely var i tre sæsoner fra 1966 til 1968 abernes konge i NBC’s serie, hvor Tarzan efter at have opholdt sig i Europa flytter tilbage til junglen.

I Danmark: Herhjemme har vi to prægtige eksempler på brug af Tarzan-navnet. Ole Lund Kirkegaard skrev i 1975 ’Gummi Tarzan’ om den trynede slapsvans Ivan Olsen. Og lavede i 1989 børnefilmen ’Tarzan Mamma Mia’. Sidstnævnte måttet skifte titel til 'Mig og Mamma Mia', og da musicalen over Kirkegaards bog kom op, var det som ’Gummi T’, begge dele på grund af Disney-koncernens restriktive ophavsretspolitik.

