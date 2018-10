Anmeldelse: Stærkt og aldeles udsat står Morten Hee Andersen alene på scenen over for en omverden, der emmer af bøsseskræk Homofobien er stadig skræmmende tæt på, viser Bøsse-Eddy på Edison-scenen på Betty Nansen. Men publikum kunne være blevet mere udfordret som potentielle skabshomofober.

Ned i skidtet med Eddy! At være homo i en white trash-familie i et fransk provinshul er det samme som at blive stødt ud i mørket.