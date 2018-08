Hverdagen efter Pridefesten er tilbage: Da min kæreste rejser sig, bliver han spyttet på og får en knytnæve For blot en uge siden dansede 40.000 festglade mennesker gennem Københavns gader for at støtte op om LGBT+-personers rettigheder. Men nu hvor glimmeret er vasket af, og regnbuefarverne forsvinder fra bybilledet, er kampen ikke slut endnu. Der findes stadig hverdagshomofobi alle vegne. Politiken har talt med fire stemmer, der fortsat oplever diskrimination.

»Manden over for os rejser sig og spytter på min kæreste«

Laeth Shir-Ali, 26 år, forperson i Sabaah, en forening for LGBT-personer med indvandrerbaggrund

»Jeg sad sammen med min kæreste i et tog på vej til Jylland. Jeg giver ham et kys på kinden, og manden over for os rejser sig og spytter på min kæreste. Da min kæreste rejser sig op for at spørge, hvad der sker, får han en knytnæve i ansigtet. Jeg får rejst mig og siger til resten af kupeen: »Den her mand er homofob, han har lige slået min kæreste!«. Jeg reagerede bare instinktivt. Resten af togpassagererne tilkaldte personalet. De fik ham over i en anden kupé og fik ringet til politiet«.

Der var flere, der henvendte sig til min mor og forsøgte at trøste hende

Hvad har det betydet for dig?

En ting er, at vi blev ramt af spyt, knytnæveslag og trusler, men i mit minoritetsbagland blev jeg også ramt af skyld og skam. Jeg prøvede at holde det skjult for nogle af dem, der kendte mine forældre. Jeg vidste, det ville have store konsekvenser for min familie, hvis det kom ud. Der var flere, der henvendte sig til min mor og forsøgte at trøste hende. »Hvor er det synd for dig, at din søn gør det imod dig«, sagde de til hende. Mig spurgte de, hvorfor jeg også havde kysset min kæreste offentligt. En sagde til mig, at det var min egen skyld, og at jeg havde fået, hvad jeg havde fortjent. Så det er ikke kun mig, det rammer. Der er nogle, som ikke vil snakke med min familie, eller som ser ned på dem, fordi jeg står frem. Min egen familie støtter mig i dag 100 procent og kunne godt sige fra over for rygtesamfundet i tiden efter overfaldet. Men det er aldrig rart at høre folk udskamme ens nærmeste«.

Hvordan kan det så være, at du vælger at gøre det?

»Jeg synes, det er ærgerligt, at minoriteten i minoriteten bliver dobbeltramt. Det er et aspekt, som vi ikke taler nok om, fordi folk er bange. Selv nu, når jeg snakker med dig, tænker jeg over, hvad jeg siger, for jeg er bange for, hvilke konsekvenser det kan have for min familie. På den anden side, hvis jeg tier stille, så bliver det bare ved. Der er nogen, der er nødt til at kritisere den her dobbeltmoral«.

»Vi er nødt til at droppe det elitære sprog«

Nicolai Arentz Larsen, 25 år, konsulent

»Jeg datede en fyr, som kom til Odense for at besøge mig. Da jeg fulgte ham til toget dagen efter og kyssede ham farvel på perronen, var der en, der spyttede efter mig. Selv om det ikke er super fysisk, er det ret voldsomt at mærke, at man er så foragtet og ulækker, at der er nogen, der har brug for at spytte efter én. Jeg skyndte mig videre, for jeg var bange for, hvad der mere kunne ske. Jeg kender jo mange, der er blevet slået ned. Jeg blev utilpas og utryg helt inde i knoglerne. Det var utrolig nedværdigende«.

Jeg går stadig og er bange for at blive slået ned på gaden

»Jeg gik på gaden med min forlovede, og vi holdt om hinanden. Så kommer der en bil og stopper, mens vi er på vej over en fodgængerovergang. De råber: »Fucking homosvin« ud ad vinduet, laver hjulspin og kører videre. Vi skyndte os hjem, for med det samme tænker man: Fuck, kommer de efter os? Jeg ved godt, at politikerne siger, at vi er nået langt, og det er vi da også, hvis man ser på lovgivningen. Jeg kan jo blive gift med min forlovede. Men jeg går stadig og er bange for at blive slået ned på gaden, så som samfund er vi ikke noget langt«.

Hvad er det, vi mangler?

»Jeg tror, vi mangler at gøre det klart, at det ikke er normalt at gøre seksualitet eller køn til et skældsord. Det er vigtigt, at hvis man sidder derhjemme til en familiefrokost, og der er én i selskabet, der siger ’bøsserøv’, så skal man sige fra og sige: Hey kammerat, det støder mig lidt. Man skal være klar til at tage de små hverdagskampe«.

Men er der ikke også kommet et større fokus på, hvordan vi taler om LGBT+-personer?

»Jo, men det kan være svært at forklare det uden ord som socialkonstruktivisme eller heteronormativitet. Hvis man ikke kan forklare det uden at bruge et elitært sprog, så kan folk ikke relatere til det. Vi skal tale med folk om LGBT-spørgsmål i øjenhøjde og normalisere det gennem samtale. Ellers bliver det til aktivisme, og aktivisme er skidegodt, men det kan ikke stå alene«.

»Holder ikke længere i hånd, når jeg kører i taxa«

Alexander Grandt Petersen, 28 år, folketingskandidat for Socialdemokratiet

»Da jeg var 16 år og ikke sprunget ud endnu, sad jeg i en bybus. To unge fyre bag mig begyndte at chikanere mig og kalde mig bøssekarl og svans, mens de sparker på sædet. Til sidst blev jeg nødt til at stå af på Hovedbanegården, selv om jeg skulle have været af på Rådhuspladsen. Den oplevelse har været prentet i mit hoved og har gjort, at jeg er mere på vagt. Jeg sprang først ud, da jeg var 25 år«.

Oplever du også at blive chikaneret i dag?