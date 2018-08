Medmor i en regnbuefamilie: Virksomheders opbakning til Pride gør en forskel

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Flere virksomheder kritiseres for deres deltagelse i Copenhagen Pride og beskyldes for at score billige point. Men virksomheder spiller en nøglerolle i at skubbe til den politiske agenda og kæmpe for minoriteters rettigheder. Som medmor i en regnbuefamilie gør det en forskel for mig at opnå lige vilkår og blive respekteret på min arbejdsplads.

I weekenden deltog 40.000 mennesker i Copenhagen Pride-paraden, der var den største nogensinde. I optoget deltog også en masse virksomheder. Virksomheder, som ønskede at vise deres opbakning til LGBTQ+-bevægelsen. I kølvandet på eventen har der imidlertid været fremsat kritikpunkter.

Virksomheder beskyldes for at udnytte Copenhagen Pride som et pr-stunt, uden at handlinger bakker signalerne op, og en anden anklage lyder, at det skader bevægelsen, at den bliver kommercialiseret. Hvis det virkelig er sådan, at virksomheden køber et regnbueflag og lejer en blokvogn, og ellers intet foretager sig resten af året, forekommer det selvfølgelig hult at deltage.

Men man skal huske på, at der er et alternativ. Nemlig ingenting at gøre. Og i mine øjne er det meget værre.

Vi har en tendens til at tænke, at i Danmark har vi lige vilkår, og der er ikke mere at kæmpe for, men det passer ikke. Virksomhedernes støtte til LGBTQ+-bevægelsen er afgørende for at få gennemført de vigtige samfundsændringer, der forbedrer vilkårene for minoriteter. Tal fra Ligestillingsministeriet viser en bekymrende udfordring. 40 procent af de danskere, der ikke betegner sig som heteroseksuelle, er slet ikke eller i lav grad åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen.

Næsten hver anden skjuler altså en meget vigtig del af sig selv. Det vidner om, at kampen for ligestilling langtfra er et overstået kapitel, og at arbejdspladsen er et af de helt centrale steder, hvor kampen stadig udspiller sig.

Det er derfor afgørende, at virksomheder engagerer sig i kampen. Når min arbejdsplads, Microsoft, offentligt bakker mig op i min ret til at være den, jeg er, skaber det tryghed i min hverdag. Jeg tør i højere grad tale åbent om mit liv i en regnbuefamilie, fordi jeg ved, at virksomhedens værdikodeks er på min side. Det åbner også for en naturlig dialog blandt kolleger og ledelse om, hvilke former diskrimination kan antage på arbejdspladsen, og hvordan man skal håndtere det.

En undersøgelse foretaget af PwC i 2011 viser, at mangfoldige teams skaber bedre resultater på bundlinjen. Når mennesker er forskellige og får lov til at være dem, de er, på arbejdspladsen, præsterer alle bedre. Det skyldes især højere medarbejdertilfredshed og lavere sygefravær. Det er noget, jeg kan genkende fra min egen hverdag i en virksomhed, hvor opbakningen til Priden ikke kun er tomme ord, men hvor mangfoldighed bliver anskuet som en ressource.

I praksis betyder det for eksempel, at jeg som medmor til mine to børn har haft barselsvilkår på lige fod med heteroseksuelle mødre, og at jeg har mulighed for at deltage i en global medarbejdergruppe, der sparrer med ledelsen om virksomhedens vilkår for LGBTQ+-personer. Det gør noget ved arbejdsglæden og motivationen, og det gør også noget ved mine kollegers opfattelse af min familiekonstruktion, at den bliver anerkendt af ledelsen.

Virksomhederne har brug for os, og vi har brug for dem i kampen for lige rettigheder. Både fordi det ofte er over frokostbordet på arbejdspladsen og i forhold til eksempelvis barsel, vi oplever forskelsbehandlingen. Og fordi virksomhederne kan være med til at påvirke politiske dagsordener.