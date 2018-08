Homoseksuel i Pride-kritik: Et stykke med kommerciel mangfoldighed koster 1.400 kr. inklusive goodiebags

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Sælger mine to pladser til Copenhagen Pride 2018 i kbh., 18.08. Jeg har adgang til Wella-vognen. Turen tager ca. 2-3 timer, og der er drikkelse, udklædning og toilet om bord. Man kan ikke forlade vognen, mens den kører. Der medfølger også to Wella-goodiebags. Indholdet kender jeg ikke til. Værdien er 1400 kr med goodiebags.«



At Copenhagen Pride er uden politisk nytteværdi for homo-, bi-, trans- og queer-agendaer er en gammelkendt sandhed.

Serie: Pride På lørdag går det årlige prideoptog igennem Københavns gader. Men priden er ikke kun en fest. Det er også anledning til at sætte fokus på de fortsatte udfordringer, LGBT-befolkningen møder. Hver dag i denne uge bringer vi indlæg om emnet.

Det er pinkwashing, hvor alle kan købe sig til mangfoldighed og vise, hvor ok man er med det der homo-halløj

Derimod handler hele udstyrsstykket om at vise, hvor Wonderful Copenhagen er: tilsminket af frisind og med en byfest så stor, at den trækker fra både kontinent, land og by og omsætter for masser af lyserøde dollars, euros og kroner.

Det er i virkeligheden trist, når jeg tænker på, at der er så rig en homo-historie i Danmark, og der stadig er så uendelig meget at kæmpe for.



Alligevel lader Copenhagen Pride ukritisk alle mulige virksomheder, politiske partier, interesseorganisationer og brands sole sig i diskokuglens mangfoldige stråler.

Det er CSR, synlighed, og det er billigt til salg. Salgsopslag om deltagelse i Copenhagen Pride bliver til reelle knald-tilbud.

Og de lader ikke engang som om, at de giver en fuck for de rettigheder og den politiske dagsorden, som pride-begrebet i virkeligheden handler om.



Kun 1400 kr. inklusive goodiebags, folkens! Og så slipper du helt for at mene noget eller for alvor gå ind LGBTQ-kampen.