Rummet og billedkraften redder en noget flad ’Pelle Erobreren’-forestilling fra herrens mark Smukt folder Martin Andersen Nexøs roman sig ud som musikalsk billedfortælling, men historien flader ud som en Pelle pixibog med sort-hvide karakterer uden samlende fortællekraft.

FOR ABONNENTER

Det er noget af en rejse, som Pelle Erobreren har begivet sig ud på, og rummet er her i sig selv en rejse. Favnende stort, råt og skønt hvælver Østre Gasværk sig over den lille knægt og hans Lassefar og får dem til at fremstå så nøgent udsatte som de småfolk, de nu engang er i den store verden.