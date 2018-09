Op af lænestolen. Af med plaiden: Her er 11 nye forestillinger, der tager bøgerne til scenen Teatret er også for bogfreaks. Skønlitteraturen dyrkes på en lang række teaterscener denne sæson, og her guider Ibyen til 11 forestillinger, der kaster rampelys over tidens (og fortidens) bedste bøger for børn og voksne.

Södergran på Sorte Hest »Min selvsikkerhed beror på, at jeg har opdaget mine dimensioner. Det er ikke min sag at gøre mig mindre, end jeg er«. Sådan skriver den finlandssvenske digter Edith Södergran i indledningen til sin digtsamling ’Septemberlyran’ fra 1918. Både før og efter sin død (i 1923 af tuberkulose, 31 år gammel) er Edith Södergran blevet anerkendt for sin fascinerende, modernistiske digtning, og hendes skrift er blevet kaldt både feministisk og okkult, romantisk og kosmisk. Edith Södergrans tekstunivers danner omdrejningspunktet i teaterforestillingen ’Landet som ikke er’, der for tiden kan opleves på Teatret ved Sorte Hest. Titlen er hentet fra en anden af Södergrans digtsamlinger, af samme navn, der udkom posthumt i 1925. Instruktør Charlotte Munksø har skabt forestillingen sammen med lyddesigner og musiker Henriette Groth, der sætter musik til Södergrans ord. Skuespiller Karen-Lise Mynster har skrevet manuskriptet ud fra Södergrans digte og breve, og alene på scenen står skuespiller Rosalinde Mynster og sætter (endnu mere) liv til Edith Södergrans ekspressive ord. Som disse, skrevet i et brev til hendes tætte ven, forfatteren Elmer Diktonius i 1922: »Vi er stærke karakterer, De og jeg, og derfor ser vi mere gale ud end andre lige så gale«. ’Landet som ikke er’. 7. september-6. oktober. Teatret ved Sorte Hest, Vesterbrogade 150, København V. Foto: Gudmund Thai Knægten fra Katholt træder ud af Astrid Lindgrens børnebogsklassiker og op på Folketeatrets scene. Knægten fra Katholt træder ud af Astrid Lindgrens børnebogsklassiker og op på Folketeatrets scene. Foto: Gudmund Thai »Eeeeeeeeeeemiiiiiiiiiiil« Den evigt slemme, slemme, øretæveindbydende og helt igennem elskelige Emil fra Lønneberg får nyt liv, når Folketeatret 26. oktober har premiere på den nyopsatte ’Emil fra Lønneberg’. I rollen som skarnsknægten Emil, som Astrid Lindgren opfandt i en bog i 1963 (han kom til Danmark året efter), er skuespiller Michael Slebsager. På scenen er naturligvis også Ida, Anton, Line, Alfred, Tyttebær-Maja, Tumbe-Jokum, Bette-Rikke og alle de andre. Forestillingen, der er instrueret af Leiv Arne Kjøllmoen, rejser landet rundt næste år i perioden 15.januar-20.marts. Fra 5 år og opefter. ’Emil fra Lønneberg’. 26. oktober-16. december. Folketeatret, Nørregade 39, Kbh. En lang kærlighedserklæring På Betty Nansen Teatret kan man se en anden ikonisk kvindelig forfatters ord komme til live på scenen. I forestillingen ’Orlando’ bliver Virginia Woolfs romanklassiker fra 1928 nyfortolket. Orlando fødes som adelsmand i 1500-tallets England, men når undervejs i sit mere end 300 år lange liv at skifte køn flere gange og antage et væld af forskellige skikkelser. Romankarakteren Orlando er inspireret af Virginia Woolfs tætte ven og periodevise elskerinde Vita Sackwille-West, som hun bibeholdt kontakten med det meste af sit liv, også længe efter at ’Orlando’ udkom. En roman, som Vita Sackwille-Wests søn har kaldt »en af de længste og mest charmerende kærlighedserklæringer, der findes i litteraturen«. Forestillingen er instrueret af Elisa Kragerup, der netop er tiltrådt som kunstnerisk chef på Betty Nansen Teatret. Tidligere har hun stået bag flere succesrige forestillinger på Det Kgl. Teater, blandt andet ’Metamorfoser’, ’Romeo og Julie og ’Tove! Tove! Tove!’. Hvis man ikke har fået nok litteratur gone drama, kan man på Betty Nansen desuden se forestillingen ’Færdig med Eddy Bellegueule’, der bygger på den unge franske forfatter Éduoard Louis’ meget roste selvbiografiske debutroman, ’Færdig med Eddy Bellegueule’. Alene på scenen står Morten Hee Andersen, der blandt andet er kendt for sin rolle som August i DR-serien ’Herrens veje’. ’Orlando’. 14. sep - 13. oktober. Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57, Frb. C. ’Færdig med Eddy Bellegueule’. 12. oktober-10. november. Edison, Edisonsvej 10, Frb. C. Foto: Per Morten Abrahamsen Babette som borddame Den franske husholderske Babette serverer en luksuriøs menu for sine skeptiske gæster, indbyggerne i et lille religiøst landsbysamfund på den jyske vestkyst anno 1870, i Karen Blixens berømte novelle ’Babettes gæstebud’. Novellen blev filmatiseret i 1987 og sikrede Danmark en Oscar for bedste udenlandske film året efter. Og nu har du mulighed for selv at smage på en nyfortolkning af menuen, når ’Babettes gæstebud’ bliver sat op som såkaldt madteater på Teater Republique. Her inviteres publikum og de medvirkende til at sætte sig side om side ved langbordet, mens festmåltidet bliver serveret, og forestillingen udfolder sig mellem kongeligt porcelæn, stofservietter og krystalglas. Menuen er blevet gentænkt af kokken Mette Martinus, der sammen med instruktør Rolf Heim og dramatiker Simon Boberg har skabt forestillingen. I hovedrollerne som Babette og de to kyske søstre Filippa og Martine ses Marie Tourell Søderberg, Ellen Hillingsø og Benedikte Hansen. Det er anden gang, at Teater Republique forsøger sig med madteater. I 2017 kunne man deltage i Helges 60-års fødselsdag og høre sønnen Christians tragiske grønne tale, mens det selvfølgelig var Thomas Vinterbergs kultfilm ’Festen’, der udspillede sig som madteater. Billetten inkluderer forestilling, mad og vin. ’Babettes gæstebud’. 10. september-10. november. Teater Republique. Østerfælled Torv 34, København Ø. En uendelig succes? Med millioner af solgte eksemplarer og oversættelser til mere end 27 sprog er der ingen tvivl: Den tyske forfatter Michael Endes ’Den uendelige historie’ er en moderne børnebogsklassiker af de helt tunge. Den eventyrlige fortælling fra 1979 bliver denne sæson til teater på Aarhus Teater, der lover spektakulær fantasy-fabel befolket med magiske dyr og skabninger som drager, trolde, gnomer og varulve. Hovedrollen Bastian spilles af Anton Hjejle (’Liberty’ på DR, m.fl.), og titelmelodien er komponeret af Oh Land. ’Den uendelige historie’. 15. november-21. december. Aarhus Teater, Teatergade, Aarhus C.´ Pelle Erobreren i sang og musik Først storslået roman, så storslået film, nu storslået teaterforestilling. Martin Andersen Nexøs socialrealistiske værk ’Pelle Erobreren’ er blevet nyfortolket og givet mange forskellige udtryksformer, siden det udkom som roman i fire dele i perioden 1906-1910. På Østre Gasværk Teater bliver ’Pelle Erobreren’ nu opsat som såkaldt musikteater med Katrine Wiedemann som instruktør og Thomas Bo Larsen i den bærende rolle som faren Lasse, der flygter fra fattigdom i Sverige til en ny tilværelse på Bornholm sammen med sin søn Pelle. I 1877 ankommer de til øen i en sejlbåd med andre migranter, og her begynder de to deres vej mod et bedre liv, deres kamp for at skabe et mere retfærdigt samfund for de svageste. Forestillingen fortæller historien om Pelle Erobreren i både ord, musik, sang og dans, og på rollelisten kan man desuden finde skuespillere som Signe Egholm Olsen, Bjarne Henriksen og Kaya Brüel. ’Pelle Erobreren’. 25. oktober- 9. december. Østre Gasværk Teater, Nyborggade 17, København Ø.