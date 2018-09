Politikens anmeldere anbefaler: Efteråret byder på massevis af dans, skuespil, comedy og musicals

Skæbne på menuen

Madteatergenren kræver noget helt særligt for at lykkes, så madkunst og drama, aktører og publikum kan indgå i en fortættet helhed. Det viste ’Festen’ på Republique, der i juni scorede en Reumert som Årets Forestilling.

Det er samme hold, der nu går sammen med Babette om at få lov til at yde sit ypperste. Det drejer sig om instruktøren Rolf Heim, kokken Mette Martinussen og scenografparret Torden og Lynild, der sammen med skuespillere som Ellen Hillingsø og Benedikte Hansen skal sætte liv i Karen Blixens skæbnefortælling om det eksklusive møde mellem den flygtede franske mesterkok og en skare provinsboer i den norske udørk.

Holder Blixens udsagn om, at et måltid kan gøre os til bedre mennesker?

’Babettes gæstebud’, 22. september-10. november,Republique, Østerfælled Torv 34, Kbh. Ø. www.osterbroteater.dk

Eventyr for voksne

Orientalisme. Det kan lyde langt ude, at Det Kgl. Teater har valgt at overlade Oehlenschlægers romantisk fabulerende lystspil ’Aladdin’, der dyrker Orientens eksotiske mystik, til den samtidsrevsende Christian Lollike (foto), der som dramatiker, instruktør og leder af teatret Sort/Hvid i disse år arbejder på at lade revolutionen brede sig med teatret som afsæt.

Men der var også skepsis – ikke mindst fra Lollike selv – da han i 2017 fik til opgave at sætte Holbergs ’Erasmus Montanus’ op på Aarhus Teater. Og det blev årets store teaterbegivenhed!

Så forventningspresset er stort, når Lollike skal fortælle eventyr for voksne. Lollike vil bruge Oehlenschlägers poetiske orientalisme til at diskutere, hvilke historier vi har brug for at fortælle for at forstå, hvem vi er.

’Aladdin’, 21. september-3. november, Skuespilhuset, Sankt Annæ Pl. 36, Kbh. K. www.kglteater.dk

Rodløs sjæl på jagt

Der er lagt op til sæsonens store kongelige knald, når ’Kongens fald’ for første gang sættes op som teater. Johannes V. Jensens fortællinger om den danske folkesjæl er lagt i hænderne på den catalanske instruktør Carlus Padrissa, der er kendt for sin sanselige tilgang til teater.

Selv om det er længe siden, at han og kompagniet Fura del Baus vakte furore med deres vilde forestillinger, er han fortsat et kontroversielt navn – nu bare på operascenerne. Spændende bliver det at se, hvordan Peter Plaugborg vil gå til opgaven som Mikkel Thøgersen, den omflakkende, rodløse sjæl på jagt efter et ståsted i livet. Et menneske, der ifølge skuespilchef Morten Kirkskov »skal så meget igennem og bruger sine muligheder utroligt dårligt«.

Portræt af danskerne her og nu?

’Kongens fald’, 16. november-21. december, Skuespilhuset, Sankt Annæ Pl. 36, Kbh K. www.kglteater.dk

Henrik Palle anbefaler: Comedy

Slibrige historier i vente

Hans hår er krøllet. Hans hjerne er endnu mere krøllet. Desuden formår han at stå på en scene og se forholdsvis uskyldig ud, mens der vælter til tider nærmest ufatteligt slibrige historier fra hans mund. Og det gør Ruben Sølftoft, der blandt andet er kendt fra TV 2 Zulus ungdomssituationskomedie ’SJIT Happens’, hvor han spillede den lidt tilbageholdende figur Olau, til en ganske udfordrende og morsom oplevelse at se optræde.

Hans seneste show bar titlen ’Mit hoved’, og nu er fokus altså rettet på en central del af hovedet, nemlig der hvor ordene kommer ud. Hvad det mere specifikt kommer til at betyde, er ikke til at sige for nærværende, men mon ikke Søltoft fortsat vil udforske og udfordre livet som ung enlig mand i København?

Det kunne man godt forvente, og måske også en enkelt klam joke eller fire.

’Ting fra min mund’. 27. september-8. februar. www.rubensoltoft.dk.

Nu er han her igen

Det er de absolut færreste danskere over 50, som ikke trækker på smilebåndet, hvis man siger »What did you learn in school today?« og »You have been to school not?«. For det var en af de talløse jokes, Eddie Skoller, siddende med sin spanske guitar på en barstol, klædt i hvid skjorte og med det krøllede hår brusende om hovedet, lagde nationen ned med i 1970’erne og 1980’erne.

Han gjorde os til ven med Hugo, lærte os at holde af den snobbede Claes, og ikke mindst charmerede han os med sin fløjlsbløde baryton, sit elegante guitarspil og sin gnistrende musikalitet.