Sisse Sejr-Nørgaard: Husk at tage turistbrillen på en gang imellem - så ser du byens smukke lys gennem deres øjne

For nylig fik jeg glæden af at skulle vise København for nogle britiske bekendte.

Et herligt par. På min alder, ikke unge, ikke gamle og lige præcis der i livet, inden man får børn, hvor end ikke en komet med ens adresse på kan ødelægge optimismen.

Og København blev efter fem dages intens sightseeing i klassisk dansk sommervejr – regn fra morgen til aften – sat på top-3-listen over hovedstæder, som de elsker. Over Barcelona.

Kæmpe fans af vores hovedstad.

mikroportræt Sisse Sejr-Nørgaard Alder og beskæftigelse? »Radiovært, 35, bosat på Vesterbro, snart Nørrebro«. Hvad har du glemt, at København kan? »Jeg glemmer, at vi har et enormt rigt kulturudbud, som vi skal værne om og passe på. Det er ikke kun meningen, at turister fra verden over skal se vores historie – vi skal også selv se den, se den i øjnene og huske, hvad vi kommer af«. Hvis du skal lave noget fedt i hovedstaden, hvad gør du så? »Jeg er desværre røget lidt i vane med at gøre de samme ting altid. Men jeg elsker Zoo, for det var jeg så lidt i som barn, ligesom jeg elsker Tivoli, som året rundt er magisk for mig. Men ellers er jeg glad for vores kirkegårde, hvor der er ro og dufter herligt«. Men hvis du skulle vise byen en gang til for turisterne? »Så tror jeg faktisk ikke, at jeg ville afvige specielt meget fra den i forvejen ret turistede rute. Dels fordi de jo kommer der af en årsag: Nyhavn er flot, Amalienborg er imponerende, og kanalerne er for rare at sejle i. Og ja, se der er rav i vinduerne og dansk design. Og så dels fordi de ikke skal få for gode ideer og begynde at komme i flok på guidede ture til Refshaleøen, Sydhavnen og Vestre Kirkegaard«. Vis mere

Og jeg blev rørt, kunne jeg mærke.

For jeg møder ofte danskere i medierne, som er lidt trætte af vores København.

Den er for dyr, for elitær, den er for spraglet, for homogen, for de rige, for de fattige, og slet ikke for dem.

Den er for magtcentreret, for dyr i drift, for beskidt, for turistet, ikke for børn og ikke for gamle.

Og ja, København har issues som en anden Julia Michaels-sang.

Men vi glemmer nogle gange, at vores hovedstad de sidste ti-femten år er blevet bygget op, renoveret og nu agerer kulisse for tusinder af små som større projekter, der har fået det til at rykke i ’køb billet’-fingeren hos alverdens mennesker.

Lad os lige glemme Kalvebod brygge for en stund, ik’.

Vi har gourmet i særklasse, kunst til dagevis af stirren og grublen, vi har cykelruter til alt – på nær bjerge – og vandet ruller gennem den reneste havn i årevis.

Generationer af smuk, dansk design på toppen af Illum, som gerne vil sælge, men som også bare fungerer som et lille museumskig.

Vi har gamle smukke arkitektoniske perler, og vi har nyere, strømlinede øjebæer – med kant. Og mest af alt har vi mennesker, som bruger byen, drages af den og oplever den.

Når mine britiske bekendte fortalte om, hvor fantastisk klovneudstillingen om ensomhed på Arken var, og hvor storslået Louisiana er bag den ydmyge indgang, så gibbede det i mig for at komme afsted.

Da de fortalte om, hvordan de havde lejet cykler for at se Ørestad, blev jeg misundelig over deres beton-eventyr.

Da jeg fik dem gennet op til Manfreds, hvor de skulle spise byens bedste tatar med god vin til, blev jeg helt ærgerlig over, at det var måneder siden, jeg sidst var der.

Men så fik vi byens bedste toast sammen i stedet på Fætter Fætter.

Da de havde set H.C. Andersens grav og fortalte om masser af kuglepenne på hvilestedet, trak jeg selv min datter med på Assistensen med det samme.

For det at gense byen gennem nye øjne, det kan jeg godt have tendens til at glemme.

Jeg ser ikke herligheden for bare Instagram-opslag og trafikpropper.

Byen er der jo hele tiden, når man som jeg har valgt at bo midt i den.

Men den kan godt blive en slags passiv statist i livet, besværlig med trafikarbejde og latterligt hurtige lycra-typer.

Og selv om alle de oplevelser og seværdigheder, jeg flyttede hertil for, har åbent lige omkring mig, så glemmer jeg at bruge dem.

Nu siger jeg ikke, at vi alle skal droppe at binge tv-serier for at stoppe op i regnen på Dronning Louises Bro og lige nyde stemningen, og nej, det giver ingen mening at lade være med at løbe gennem Vestre Kirkegaard, selv om du godt kan stoppe op og kigge lidt.

Men måske lige bestille bord på noget andet end den lokale madklub, når det skal være vildt?

Og tage turistbrillen på en gang imellem og måske tage den rundvisning på Carlsberg, møde nogle turister og se byens smukke lys gennem deres øjne.

Eller stille sig ned til Den Lille Havfrue og glæde sig over, at man ikke er rejst hele vejen for at se den.

Jeg blev stolt over, at mine britiske venner med adresse i London blev så stormende forelskede i vores hovedstad.

Og jeg blev det faktisk også lidt selv.

For ligesom i alle andre af livets forhold, så er det nogle gange rigtig sundt at se sig lidt udefra.

Især når de briller, man bruger, gør en kæmpe, fucking lækker.