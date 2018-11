Teateranmeldelse: Den smækre pseudochef begår et ordentligt hold-kæft-bolsje af et overgreb i van(d)vittig forestilling Grotesk undergangskomedie får boblende liv af Teater Katapult uden rigtig at forurolige.

Det er bare verdens værste dag. I hvert fald for habitmanden P, der arbejder i et firma, der sælger vand på flaske. Alt går galt. Ingen vil høre på ham.











Dette er vand. Teater Katapult på Teater Grob. Tekst: Anna Bro. Iscen.: Moqi Simon Trolin. Scen. og videokoncept: Signe Krogh. Til 16.11. Teater Katapult 19.11-1.12.

Bortset altså lige fra os, der sidder på Teater Grob og lytter og lytter til alt det, der går galt, så vi efterhånden er ved at sprænges. Murphys lov bliver her anvendt som effektivt intensitetsopbyggende dramaturgisk overakkumulationsgreb: Hvis noget kan gå galt, går det galt. Den ene ulykke efter den anden kommer strømmende med samme uafvendelighed som firmaets vandhanevand, der til gengæld strømlines lige ned i dyre designflasker. Er det mig, der er ved at blive van(d)vittig, spørger P desperat.

Konen vil skilles, en mand sætter en sko på hans tallerken, vandautomaten virker ikke, og hans nonstopkværnende kvindelige chef vil nok fyre ham, efter at han har hældt vand ud over hende og kastet sig ned på gulvet i afmagt – hvorpå hun moser sit liderlige nøgne skridt ned over hans ansigt. Et ordentligt hold-kæft-bolsje af et overgreb.

Den erfarne dramatiker Anna Bro, der bl.a. modtogen Reumert for ’Varmestuen’ i 2014, forstår sammen med instruktøren Moqi Simon Trolin at få det hele til at eskalere ud i det absurde. Sjovt er det, desperationskomik i sketchagtige scener, indrammet af Signe Kroghs videoscenografiske designglatte firmainteriør, hvor glade guldfisk bobler forbi i baggrunden.

’Dette er vand’ er en lille velfungerende grotesk eskalationshistorie med foruroligende undertoner, der sagtens kunne skærpes yderligere, så det for alvor blev foruroligende.

Den peger på, at vores absurde trang til vandhanevand på flaske udspringer af en tørst efter menneskelige relationer – vand er jo det, vi mest af alt består af. Det er oplevelsen af de menneske-tørlagte omgivelser, der sender P på desperadonedtur.

En mand ligesom vand

Sjovt nok er han som hovedperson selv som vand – et interessant greb. Med en ret så nulstillet personlighed kan han glide ned i forskellige formater og snart være stillestående, snart strømme over i voldsomme kaskader – en skuespilmæssig udfordring, som Martin Geertz klarer virkelig godt, især over for Julie Zangenberg som vitalt manipulerende smækker pseudochef eller forstående robotdukke.

Snart er han offer-irriterende og står og vrider sig uden at kunne få sagt fra eller en oprigtigt stakkels P(alle) alene i verden; snart er han ultrapinagtig og grov i sin desperado-iver efter at trænge igennem til manden, der har sat en sko på hans tallerken (Matias Hedegaard Andersen), eller efter at trænge op i ekskæresten som blot og bart hul til at kneppe i (Anna Ur Konoy).

Men han kan også vise sig som redningsmand for en ildelugtende, ildevarslende tiggerske – en figur, der dog ikke rigtig fungerer, ligesom hele den absurde komedie ikke for alvor bliver ildevarslende. Selv ikke, da vandet gør alvor at af være det, der forener mennesker. På verdens værste dag.