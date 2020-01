Vi mangler venner at gå i teatret med. Og derfor bliver vi væk

FOR ABONNENTER

Ser du tv-serier alene? Sikkert. Har du prøvet at gå i biffen alene? Formentlig. Og hvad med teater? Har du nogensinde købt bare én billet til sæsonens hitforestilling og taget dit pæne tøj på for at drage solo mod teatersalen? Næppe. At gå i teatret er en social begivenhed, og de fleste følges helst med andre. Derfor kan det også betyde, at man holder sig væk, hvis man ikke har nogen, der hiver en med eller bare vil gøre følgeskab.