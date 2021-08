International stjerneinstruktør giver publikum en i hovedet med kødhammeren - og noget at tænke over

Hvor slemt kan det være at gå i teatret? Nu taler jeg ikke om kedelige eller dårlige forestillinger, men om at sidde i mørket i 45 minutter med følelsen af at blive slået i hovedet med en kødhammer.

I performanceinstallationen ’The Third Reich’ bliver man bombarderet med en kaotisk strøm af hvide ord, der blitzer løs på en kulsort baggrund, tilsat en drønende maskinel lydside. Øjne og ører er under konstant beskydning.

Samtlige italienske navneord (her på engelsk) i tilfældig rækkefølge: »WARRIOR, COMEDY, SYNTAX«... 12.000 ord skudt af som rytmiserede maskingeværsalver, stadig hurtigere og hurtigere, så ordene glider sammen, mens vi sidder dér og kæmper for at finde et system, en form for mening midt i kaos.