Først da rulleteksterne kom, opdagede Rasmus Bech, at han lige havde set en spillefilm, ikke en dokumentar

Når jeg ikke rigtig kan finde noget i det daglige tv-program, der lokker mig til et par timers adspredelse – eller der ikke er et godt cykelløb eller en god fodboldkamp at følge – så kaster jeg mig over de mange arkivmuligheder, tv-stationerne byder på.

Den anden dag landede jeg på dr.dk. Jeg sprang lidt rundt mellem tilbuddene og landede – som så ofte før – i kategorien Anden Verdenskrig.

Og nu siger jeg som politisk kommentar Peter Mogensen gør det 46 gange i løbet af ’Tirsdags-analysen’ på TV 2 News: »Hør her, jeg er nødt til at sige« – at jeg lige har set et formidabelt program om den jødiske kulturinstitution, som de snedige nazister oprettede under krigen med det formål at formilde verdens syn på Tysklands blodige håndtering af det jødiske ’problem’.