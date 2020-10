Henrik Palle: Tulle var som et ringvrag eller en falleret popsanger i DR-program

Er I blevet for stuerene?«, lød et spørgsmål stillet med et skælmsk glimt i øjet, da Ask Rostrup havde Kristian Thulesen Dahl, den endnu siddende formand for Dansk Folkeparti, i studiet til en blanding af forældresamtale og portrætinterview.

Det mente Thulesen Dahl ikke, selv om han måtte medgive, at andre partier i Folketinget – læs alle, bortset fra Enhedslisten – er leveringsdygtige i fremmedfjendske holdninger og gammeldags lov og orden-konservatisme med brun sovs og kogte kartofler til.

Imidlertid gjorde han et dygtigt stykke arbejde med at forsvare sin egen og sit partis relevans i dansk politik, selv om det er tydeligt for alle og enhver, at Dansk Folkepartis berettigelse efterhånden er at sammenligne med en lokkeands til en bukkejagt.