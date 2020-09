Henrik Palle om satire fra 1990'erne: Dengang måtte alle tage et par drag over nakken, også selv om det var synd for dem

Billeder fra Nürnbergprocessen i årene efter Anden Verdenskrig.

Vi skifter til et nyhedsklip fra 1991. Her forsvarer en dansk kommunalpolitiker sig og redegør for, at han og hans politiske kolleger alene skalter og valter med landets plejehjemsbeboere, fordi de intet alternativ har. De fører med andre ord, hvad man for et årti siden med en socialdemokratisk formulering kaldte for »nødvendighedens politik«.

Herefter forklarer den blide stemme i fjernsynets højttaler, at nazisterne alle fremførte til deres forsvar, at de handlede efter ordrer fra højere oppe i systemet, og at havde de ikke adlydt, havde det haft alvorlige omkostninger for dem selv og deres nærmeste, mens de danske kommunalpolitikere ikke havde noget på spil.