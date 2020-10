Årets udgave af ’Den store bagedyst’ tog en overraskende drejning

Djævelen ligger som bekendt i detaljen.

Og det, må man sige, blev understreget noget så eftertrykkeligt i anden ombæring af årets holmgang på mørdej og mousse i bageteltet uden for Clausholm Gods, et dusin kilometer sydøst for Randers.

For efter at den 21-årige arkitektstuderende Emil havde begejstret begge dommere med en flot og angiveligt også ekstremt velsmagende lagkage, fik han et seriøst velment kys af en anden af deltagerne, den 19-årige Caroline.