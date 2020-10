Denne serie fra TV 2/Bornholm er helt vanedannende. Faktisk en lille genistreg

I det tidlige forår under den værste coronatid gjorde TV 2/Bornholm en genistreg.

De lod to sympatiske båtnakker og bymennesker, Steven Vikkelsø Andersen og William Husted – Gøg og Gokke på den gode måde – vandre ud ad Bornholms redningsstier. Ikke kun for at vise os den betagende kystlinje, men for med mikrofon og kamera på lang stang at møde tilfældige mennesker og få dem til at fortælle, hvorfor i alverden de gik her.

Således mødte de en bornholmer med forne forretninger i Grækenland, og som derfor ikke ville sige sit efternavn, et dansk-norsk ægtepar, som kun besøgte øen uden for turistsæsonen, og en dansktalende engelsk maler, som malede skilderier af klipper og kyst.