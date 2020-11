Camilla Stockmann: Partiskheden har nået et nyt niveau. Derfor bliver det et farvel til CNN

Valget er i gang i USA, i studiet på CNN diskuterer man risikoen for, at præsident Trump erklærer sig som vinder, inden alle stemmerne er optalt, da værten Christine Romans udbryder: »Præsidenten kan ikke udnævne sig selv til præsident!«.

Det er rigtigt, men måden, hun leverer sætningen på, er forkert: med en hovedrysten og et overbærende smil.

De seneste uger har mit tv været indstillet på CNN, og Romans reaktion er the new normal. Jeg har set værter og politiske kommentatorer himle over præsidenten. Holde kunstpauser. Spærre øjnene op som for at signalere: Wow! Og her på falderebet til en ny præsidentperiode gør jeg mig klar til at lade mig skille efter det, jeg vil kalde et 30 år langt parforhold.