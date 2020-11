Alarmklokkerne bør ringe, når ens ukrainske kæreste, som man aldrig har set, får en til at bruge 100.000 dollars på en webchat

Kærligheden er blevet global i denne internettets tidsalder. Den er også blevet sværere at gennemskue. Mange bliver snydt, mens det rent faktisk lykkes andre at finde den eneste ene. Og med sjove, men elskelige karakterer formår ’90 Day Fiancé: Before the 90 Days’ faktisk at belyse det emne.