Podcast fra fængslet sætter corona-lockdown i perspektiv

Min kæreste og jeg slås igen om, hvem der får spisebordet, og hvem der må holde møde fra sengen. Lockdown er blevet hverdag. Det var det langtfra, da jeg første gang hørte udtrykket i en episode i den amerikanske podcast ’Ear Hustle’ for nogle år siden. Podcasten er skabt og produceret af indsatte i statsfængslet San Quentin i samarbejde med en kunstner fra San Francisco, som arbejder i fængslets medielaboratorium.

Siden 2017 er lytterne kommet med ind bag tremmerne og har fået indsigt i dele af hverdagslivet i en moderne fængselsgård – udvalgt af de indsatte selv – om alt fra kærestevisitter til »cellie«-problemer.

Efter anden sæson var der stille længe – indtil der endelig kom et nyt afsnit. Og en forklaring. De to værter Earlonne Woods og Nigel Poor – den ene inde fra fængslet, den anden uden for – havde ikke kunnet kommunikere i flere uger, fordi der var lockdown i fængslet. Lockdown, forklarede de, sker, når administrationen vurderer, at der er en trussel mod sikkerheden, som hvis en nøgle er forsvundet, eller de leder efter et våben. Så går jagten i gang, og de indsatte er henvist til deres celler – ingen undervisning, gårdture eller arbejde. På ubestemt tid.