Mor og datter levede op og ned ad hinanden. Og døde med én dags mellemrum

Den franske instruktør Francois Truffaut har et sted accentueret det splitsekund i klassikeren ’Singin’ in the Rain’, hvor Debbie Reynolds efter det forrygende sang- og dansenummer ’Good Morning’ falder ned i sofaen. Med nærvær nok til lige at rette på nederdelen, så undertøjet ikke skimtes. På en og samme tid sødt og sexet, uskyldigt og tækkeligt. Signifikant et signal på den sunde ærbarhed, som Reynolds professionelt blev et symbol på i 1950’erne. En meget amerikansk, men også smittende cocktail af Rikke Rask og Ronja Røverdatter, energisk, elskelig og lige så erotisk som æblekage, limonade og kindkys om eftermiddagen.

Siden skulle hun blive syngende nonne og synkefri forretningskvinde. Men som den lykkelige stjerne i Gene Kellys arme gør hun immer de fleste mænd bløde i knæene. Rollen blev Reynolds skæbne. Noget, som skulle gentage sig 25 år senere, da hendes datter, Carrie Fisher, for evigt blev Stjernekrigens sexede prinsesse Leia med stenansigt, stive øjenbryn og to kanelsnegle som frisure i tindingerne. Hendes stereotype bane blev dog værre, tristere og kortere end moderens. Carrie døde som 60-årig i 2016, mens mor dagen efter stillede stiletterne som 84-årig. De boede lige ved siden af hinanden. Mor-datter-forholdet var labilt og ambivalent, men også bundet kærligt sammen, mere som bittersødt skæbnefællesskab end blot blod og slægtskab.

Det kan du se i den charmerende dokumentarfilm ’Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds’. Et par dage i to kvinders liv sekunderet af sønnen Todd, den eneste af dem, som fik et nogenlunde normalt liv. Vi følger mest Debbies karriere, den filmisk længste og den mest flamboyante. At husbonden Eddie kunne forlade hende for Elizabeth Taylor, var vi mange ungersvende, som fandt både tarveligt og uforståeligt. Elizabeth kunne nok være som kat på et varmt bliktag, men Debbie var naboens datter, du sværmede for på vejen hjem fra skole.