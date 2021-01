Savner du også en god gang sværdkamp og riddersex? Så skal du se denne Netflix-serie

Hvis du har set Netflix-serien ’The Last Kingdom’, må du også have bemærket det. I stedet for almindelige recaps har man valgt indimellem at lade hovedpersonen Uhtred genfortælle, hvad der er sket i historien op til nu, i nogle temmelig pinagtige voiceovers.

»Jeg er Uhtred, søn af Uhtred«, indleder han med underlig teatralsk diktion, som vist skal understrege, at han er halvt sakser, halvt viking. Og afslutningen, inden den dramatiske titelmelodi går i gang: »Skæbnen er alt!«.

Ingen tvivl om, at det er latterligt og alt for meget. Men hvor jeg dog elsker det!

’The Last Kingdom’ er nemlig en eventyrserie, og den forsøger ikke at være andet. Det er en episk fortælling med sværdkampe, riddersex og blodfejder. Vi følger Uhtred, der fødes som saksisk adelsmand i 800-tallets England, men bliver forsøgt myrdet af sin onkel og taget til fange og opfostret af vikinger. Og så går det løs.

Her er ingen dybe karakterer eller skarpsindige pointer. Til gengæld er der et spændende og effektivt fortalt plot. På hesteryg bliver man taget med rundt i et England, som stadigvæk ikke er samlet som ét rige, men udgøres af en masse spredte kongedømmer, og man får et lille indblik i, hvor frygtindgydende vikingerne har set ud med engelske øjne.