Dansk podcastduo bobler over af viden om rockmusik. Det er berigende at lytte til

Så meget viden kan ingen holde indenbords. Det må være direkte usundt. For det koger og bobler, det flyder over, og det skal ud.

Jeg skriver selvfølgelig om de to rockkritikere med mere Klaus Lynggaard og Henrik Queitsch, der heldigvis for dem selv og os andre har podcasten ’Rockhistorier’ som det bål, de kan blive ved med at hælde brænde på i form af ufattelige mængder viden om rockmusik og det, der slægter den på.

Siden 2017 har de udgivet over 100 podcasts på mere end to timer per gang. Med egne ord afsnit »om de største kunstnere og de bedste historier bag mesterværkerne«. Altså ’Rockhistorier’.