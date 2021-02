Stakkels, stakkels rige mand: Christian Kjær har det hårdt. Nogen kalder ham for eksempel 'rigmand'

Christian Kjær er blevet sur på Danmark, og nu vil han flytte. Rigmanden, der især er kendt for sit ægteskab med Janni Spies – som han kun omtaler som K2, kone 2 – portrætteres i en DR-udsendelse i den periode, hvor han flytter fra Danmark. For efter at være blevet dømt for at påkøre en official til et cykelløb fratages han sit ridderkors og jagttegn, og det gør ham så vred, at han emigrerer.

Det er, må vi forstå, synd for 77-årige Christian Kjær. Meget synd. Han er ødelagt. Som kun en rig mand, der tilsyneladende aldrig før har oplevet modgang, kan opleve den. Vred som et barn, der hader hjemmeskolen, og som stampende går ud af døren. Farvel og tak!

Udsendelsen følger ham over et års tid og indeholder urkomiske scener, der demonstrerer fortryllende insisterende mangel på indsigt i egne privilegier.

Som den, hvor han i sommerhuset går ud på marken for at råbe ad tyendet, da han ikke kan finde en elpisker (for at lave prins Henriks østerssuppe) i stedet for at kigge i køkkenskabene, eller den, hvor hans hustru står over for den frygteligt hårde opgave selv at nedpakke Flora Danica-stellet, noget af verdens allerdyreste porcelæn, hvor en tallerken koster 10.000. Da han ikke forstår, han ikke kan sælge sin gård til 62 millioner, hvilket han finder »billigt«. Eller allermest morsomt, da han jamrer over at blive omtalt som en rigmand: »Hvorfor skal jeg dog kaldes det, bare fordi jeg ikke har brugt alle de penge, jeg har fået«.