Populært poppanel ondulerer Drake og Dua Lipa – og nu også selveste Beethoven

Da-da-da daaa (tre korte og en laaang).

Da-da-da daaa (det samme, bare en tone dybere).

Det mørke, dramatiske tema fra Beethovens femte symfoni (1808), ’Skæbnesymfonien’, er vel et af de mest kendte stykker musik overhovedet. Opført af symfoniorkestre igen og igen, brugt (og skambrugt) i et utal af reklamer og udsat for alt fra salsaversioner over blue grass til heavy. Stykket er så populært, at man kunne kalde det klassisk pop.

I hvert fald har poppanelet i podcasten ’Switched On Pop’ kastet sig over det. De to værter, Nate Sloan og Charlie Harding, har i mere end 200 episoder dissekeret alt fra The Weeknd til Cindy Lauper for at finde poppens nerve og sjæl. Tilgangen til Beethoven er da også for folk, der er vant til at høre popmusik, men det gør den hverken overfladisk eller mindre fed, og den har fået lov at brede sig over fire afsnit.