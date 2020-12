I det mindste sulter vi ikke her hos os

Nogle gange er livet surt. Nogle gange skal man tvinge sit luksuriøse legeme til at gå i bad om morgenen. Til at sætte tekoppen på understellet en søndag formiddag, tage skoene på og gå en tur. Selv om det bare lige er over at købe ind. Det er november. Solen skinner, men det blæser, og der er en milliard problemer i verden. Mink mig her, Trump mig der, løgn og pral mig alle vegne.

Ved et tilfælde satte jeg netop sådan en dag en for mig ukendt podcast på. Det er ellers en gigantisk opslået satsning, som Politiken selv har annonceret for siden sidste år, et samarbejde med Copenhagen Phil, hvor Third Ear producerer podcasts om forskellige musikalske værker.

Men man må gerne komme for sent, det siger Tim Hinman selv på sit perfekte dansk med britisk accent, der kun gør, at man lytter endnu mere intenst.