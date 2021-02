Missil kunne have ramt atomkraftværk. Det er hovsa med ups ovenpå

Det dinger og donger i mit hoved endnu. Det snurrer og plirrer og plinger og planger.

Første afsnit af Metronome og DR’s serie om det famøse hovsamissil er først og sidst en serie om lyd. Masser af lyd. Og dertil mere lyd. Én lyd mere, og mit hoved var imploderet.

Seriens producere er rædselsslagne for at kede os. Det er det eneste, de ikke vil risikere.

Og guderne skal da vide, at når man strækker historien om det harpunmissil, der i september 1982 ved en fejl blev affyret fra krigsskibet ’Peder Skram’ ind over Sjælland, ud til fire afsnit, er der rigeligt med grund til at frygte netop det, for det er ikke alle detaljer, f.eks. i forløbet op til hovsaaffyringen, der er lige sexede.

Det er frokosttid på ’Peder Skram’, klokken er 11.12, nærmere betegnet. Besætningen mødes nede i messen for at spise, men inden da skal de have nogle genstande ned under uniformen. Lidt g&t, lidt øl ... Messen ligner et gammeldags brunt værtshus. En gråhåret skuespiller, som vi ser bagfra, drikker et glas øl, som han ikke vil risikere, at vi overser.