Helene Navne: En ven spørger mig nogle gange, hvorfor kvinder er blevet så sure. Han burde høre denne podcast

En af mine venner spørger nogle gange, hvorfor kvinder er blevet så sure.

Den amerikanske podcast ’Scene on Radio’s tredje sæson, ’MEN’, har hjulpet mig til bedre at forstå, hvad han ikke forstår. Værterne, John Biewen og Celeste Headlee, undersøger her sexisme i dybden. Hvorfor og hvordan patriarkatet er opstået, og hvordan det ikke kun er et problem for kvinder, men for alle køn.

Via antropologer og andre videnskabsfolk fortælles om stammer, hvor kvinder bestemmer på lige fod med mænd, som nok gerne ville bestemme det hele, hvis de kunne, siger antropologen: »Men der er ingen mening med at ekskludere halvdelen af stammen – de bidrager, er kloge og argumenterer også godt«.

Det bruges som bevis på, at det fra begyndelsen ikke var givet, at manden bestemmer, mens kvinden er en lydig hjælper. Men da menneskeheden slog sig ned for 10.000 år siden og begyndte at eje ting, tog mændene ejerskab – også over kvinderne. Stort set al økonomisk, religiøs og politisk magt har i høj grad været mænds lige siden, og det har ikke været let at vriste noget af den magt ud af deres hænder.

Der ligger så mange generationer med kvindeundertrykkelse så tæt på os historisk. Tiden, hvor kvinder ikke havde en plads ved bordet, hverken akademisk, politisk eller nogen som helst andre steder, hvor samfundets beslutninger blev taget. Stemmeret fik kvinder i USA i 1920, mens din og min bedste- eller oldemor fik det i Danmark i 1915.