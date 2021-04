Som ung skænkede jeg det aldrig en tanke, når vi i skolen læste mænd, mænd, mænd. Men det gør mine døtre

Det går langsomt. Alt for langsomt. Med at få kloge, opfindsomme, nyskabende, provokerende og revolutionerende kvinder skrevet ind i historiebøgerne. Men der findes små dryp, som efterhånden har taget til i styrke.

I 2016 udkom første bind i serien med godnathistorier for rebelske piger om mennesker af hunkøn, der har udrettet noget exceptionelt: Marie Curie, Yoko Ono, Frida Kahlo, Virginia Wolf som nogle af dem, der faktisk har fået en tydelig plads i historien, men der er også historier om Misty Copeland, der i 2015 blev den første afroamerikanske kvinde, der dansede som primaballerina i American Ballet Theatre. Eller den nu 23-årige syriske svømmer Yusra Mardini, der flygtede fra krig over havet mod Europa. Gummibådens motor brød sammen, men Mardini overlevede i vandet i over fire timer, indtil hun nåede land. Hun endte i Tyskland, genoptog svømningen og træner nu for at blive klar til OL i Tokyo i juli.

Heller ikke i bybilledet er der meget østrogen at finde. Ud af godt 2.500 monumenter på landsplan er lige præcis seks (6!) statuer af navngivne kvinder, bl.a. Caroline Amalie ved Rosenborg Slot, Margrete I i Roskilde og skoleleder Natalie Zahle i Ørstedsparken i København. Men om få uger skal Københavns Borgerrepræsentation afgøre, om byen skal huse den syvende: en af grevinde Danner.

Så det går den rigtige vej. Men så pinefuldt langsomt.

Som barn og ung skænkede jeg det aldrig en tanke, når vi i skolen læste H.C. Andersen, Leif Panduro, J.P. Jacobsen, Michael Strunge, mænd, mænd, mænd. Sådan var verden bare, dengang i 80’erne og 90’erne. Eller undrede mig over, at kun mænd kunne ride på heste højt til vejrs. Men det gør mine døtre på 11 og 7. Måske skyldes det, at deres mor er vågnet fra sin dvale, godt hjulpet på vej af kloge, unge kvinder, der ikke bare brokker sig over den manglende repræsentation, men som gør noget ved det.