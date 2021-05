Glem Netflix, HBO og Disney. Serien 'Uforglemt' på DR er bedre end det meste af det andet lige nu

Nogle vil kunne finde på at bebrejde svenskerne Maj Sjöwall og Per Wahlöö, at de skruede op for realismen, samfundskritikken og den slags i deres krimier. For det betød et stykke ad vejen farvel og tobak til flamboyante mesterdetektiver med vokset skæg eller sirligt strikketøj og goddag til mismodige melankolikere med ondt i privatlivet og ganske ofte også både hang til spiritus og synlig Høng til camembert.

Til gengæld har dette paradigmeskift også været ensbetydende med en langt højere grad af regulær identifikation for krimiseere. Vi kan rent faktisk spejle os – uden at bortdrømme os selv til eksotiske lokationer – i de (anti)helte, vi ser opklare stygge gerninger på tv-skærmen. For når de spilles godt og rigtigt, og plottet så tilmed er ciseleret og spændende, går tingene op i en højere enhed: Vi sidder ikke bare og bliver underholdt, men får et stykke hverdagsdrama, der – ja, og det mener jeg sgu – fortæller os noget om samfundet, forstået som den tid, vi lever i, og de mennesker, vi alle sammen er på hver sin måde.