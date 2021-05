Henrik Palle: Danmark har fået en ny Have-Søren. Uden pibe, men stadig med hund. Og han gør det godt

Enhver rejse begynder med det første skridt, og selv den største og mest opulent anlagte slotspark er startet med den første spire.

Sådan er det, og det slår designeren Søren Vester fast på sit charmerende nasale jyske allerede i begyndelsen af sit haveprogram.

Han er en begejstringens apostel. Henrykt og passioneret spadserer han omkring på jordene i den gamle præstegård i Thise og taler om, hvordan der skal skabes magi, startes på et nyt ark, så han kan få den drømmehave, han altid har ønsket sig. Med masser af blomster, ja, ligefrem et »inferno«, som han formulerede det. Muligvis uden helt at være klar over indebyrden af netop denne glose. Thi kan man forestille sig et helvede af blomster, medmindre han selvfølgelig hader den slags vækster eller lider af en voldsom allergi.